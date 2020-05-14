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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 966,10 puan azalarak 99.193,03 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
14.05.2020 18:24 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:24

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 966,10 puan azalarak 99.193,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 300,65 puan ve yüzde 0,30 değer kaybıyla 99.858,48 puandan başladı. Gün içinde en düşük 98.494,25 puanı, en yüksek 100.381,19 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 düşüşle 99.193,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,69, sanayi endeksi yüzde 1,17 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,95, hizmetler endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.087,88 puan ve yüzde 0,93 azalışla 115.330,09 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 126'sı prim yaptı, 282'si geriledi. ASELSAN, Eczacıbaşı İlaç, Garanti Bankası, Sasa Polyester ve Selçuk Ecza Deposu en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.730,12 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.730,12 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalarak 383 bin 853 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9494 lira, satışta 6,9773 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9741 lira, satışta 7,0020 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0805, sterlin/dolar paritesi 1,2204, dolar/yen paritesi de 107,12 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,30 yükselerek 29,76 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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