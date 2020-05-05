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Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu
05.05.2020 18:28 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:28

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 104,72 puan azalarak 98.737,52 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 104,72 puan azalarak 98.737,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 792,09 puan ve yüzde 0,80 değer kazanımıyla 99.634,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 97.880,46 puanı, en yüksek 99.791,34 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 98.737,52 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,39, teknoloji endeksi yüzde 3,778 ve sanayi endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 1,03 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 241,52 puan ve yüzde 0,21 azalışla 115.564,72 puandan kapandı. İşlem gören 592 hisse senedinin 268'i prim yaptı, 130'u geriledi. Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D), Türk Hava Yolları ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.700,60 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.700,60 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artarak 386 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,0500 lira, satışta 7,0783 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,0102 lira, satışta 7,0383 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0839, sterlin/dolar paritesi 1,2446, dolar/yen paritesi de 106,54 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 8,96 yükselerek 28,87 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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