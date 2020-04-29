Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 887,84 puan artarak 101.595,33 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 887,84 puan artarak 101.595,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 505,01 puan ve yüzde 0,50 değer kazancıyla 101.212,50 puandan başladı. Gün içinde en düşük 100.579,05 puanı, en yüksek 101.742,67 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 yükselişle 101.595,33 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,10, teknoloji endeksi yüzde 0,59 ve sanayi endeksi yüzde 2,02 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 947,20 puan ve yüzde 0,80 artışla 119.129,10 puandan kapandı. İşlem gören 600 hisse senedinin 283'ü prim yaptı, 112'si geriledi. Migros, Garanti Bankası, Petkim, Türk Hava Yolları ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.702,64 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.702,64 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 azalarak 383 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9738 lira, satışta 7,0018 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9832 lira, satışta 7,0111 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0853, sterlin/dolar paritesi 1,2430, dolar/yen paritesi de 106,66 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 6,83 yükselerek 21,73 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA