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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Haber

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 587,98 puan artarak 98.758,96 puandan kapandı.

24.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:38
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 587,98 puan artarak 98.758,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 278,48 puan ve yüzde 0,28 değer kazanımıyla 98.449,46 puandan başladı. Gün içinde en düşük 97.929,33 puanı, en yüksek 99.497,08 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 yükselişle 98.758,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 0,24, sanayi endeksi yüzde 0,53 ve hizmetler endeksi yüzde 1,09 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 399,04 puan ve yüzde 0,34 artışla 116.188,92 puandan kapandı. İşlem gören 600 hisse senedinin 271'i prim yaptı, 119'u geriledi. Garanti Bankası, Eczacıbaşı İlaç, ASELSAN, Sasa Polyester ve Şok Marketler Ticaret en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.717,00 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.717,00 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 artarak 389 bin 200 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9541 lira, satışta 6,9819 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9659 lira, satışta 6,9938 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0801, sterlin/dolar paritesi 1,2334 dolar/yen paritesi de 107,47 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,35 azalarak 21,67 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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