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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, prim, Ekonomi, Haber

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 551,98 puan artarak 98.170,98 puandan kapandı.

22.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:40
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 551,98 puan artarak 98.170,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 510,45 puan ve yüzde 0,52 değer kazanımıyla 98.129,45 puandan başladı. Gün içinde en düşük 97.896,60 puanı, en yüksek 98.961,78 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 yükselişle 98.170,98 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 2,05, sanayi endeksi yüzde 0,98 ve hizmetler endeksi yüzde 0,92 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 260,05 puan ve yüzde 0,23 artışla 115.789,88 puandan kapandı. İşlem gören 600 hisse senedinin 265'i prim yaptı, 124'ü geriledi. Garanti Bankası, Sasa Polyester, Eczacıbaşı İlaç, Şok Marketler ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.710,30 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.710,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,54 artarak 384 bin 100 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9659 lira, satışta 6,9938 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9544 lira, satışta 6,9823 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,28'den, bileşik getirisi de yüzde 9,50'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0832, sterlin/dolar paritesi 1,2328 dolar/yen paritesi de 107,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 5,26 yükselerek 20,03 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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