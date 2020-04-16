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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 394,17 puan artarak 96.249,09 puandan kapandı.

16.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:26
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 394,17 puan artarak 96.249,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 851,05 puan ve yüzde 0,89 değer kazanımıyla 96.705,97 puandan başladı. Gün içinde en düşük 95.330,43 puanı, en yüksek 97.064,94 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 yükselişle 96.249,09 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,38, teknoloji endeksi yüzde 0,85, sanayi endeksi yüzde 1,20 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 46,50 puan ve yüzde 0,04 artışla 114.384,99 puandan kapandı. İşlem gören 598 hisse senedinin 250'si prim yaptı, 138'i geriledi. ASELSAN, Pegasus, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve Eczacıbaşı İlaç en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.724,84 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.724,84 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artarak 384 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9024 lira, satışta 6,9301 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8457 lira, satışta 6,8731 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,24'ten, bileşik getirisi de yüzde 12,61'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2445, dolar/yen paritesi de 107,75 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,15 düşerek 26,59 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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