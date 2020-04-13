Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 72,33 puan azalarak 96.398,64 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 72,33 puan azalarak 96.398,64 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 1.007,82 puan ve yüzde 1,04 değer kaybıyla 95.463,15 puandan başladı. Gün içinde en düşük 95.019,03 puanı, en yüksek 97.312,49 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 96.398,64 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 497,94 puan ve yüzde 0,43 azalışla 114.741,57 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 259'u prim yaptı, 130'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Pegasus, ASELSAN ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.705,73 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.705,73 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,11 artarak 368 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7571 lira, satışta 6,7842 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,6830 lira, satışta 6,7098 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,13'ten, bileşik getirisi de yüzde 12,50'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0901, sterlin/dolar paritesi 1,2518, dolar/yen paritesi de 107,65 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,50 düşerek 30,53 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA