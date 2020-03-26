Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.464,56 puan artarak 91.527,59 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.464,56 puan artarak 91.527,59 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 103,15 puan ve yüzde 0,12 değer kaybıyla 88.959,88 puandan başladı. Gün içinde en düşük 88.481,22 puanı, en yüksek 91.807,06 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,77 yükselişle 91.527,59 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,61, teknoloji endeksi yüzde 4,29, sanayi endeksi yüzde 2,18 ve hizmetler endeksi yüzde 3,01 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.130,61 puan ve yüzde 2,94 artışla 109.734,88 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 378'i prim yaptı, 30'u geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.632,11 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.632,11 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artarak 334 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,4515 lira, satışta 6,4773 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,3979 lira, satışta 6,4235 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,03'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,34'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0991, sterlin/dolar paritesi 1,2045, dolar/yen paritesi de 109,74 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,85 düşerek 26,97 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA