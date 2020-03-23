Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.549,63 puan azalarak 84.246,17 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.549,63 puan azalarak 84.246,17 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 2.751,82 puan ve yüzde 3,21 değer kaybıyla 83.043,97 puandan başladı. Gün içinde en düşük 82.528,45 puanı, en yüksek 86.587,16 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 düşüşle 84.246,17 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,42, teknoloji endeksi yüzde 0,58, sanayi endeksi yüzde 1,74 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 2,39 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.316,85 puan ve yüzde 2,23 azalışla 101.409,71 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 128'i prim yaptı, 273'ü geriledi. Garanti Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.534,85 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.534,85 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 artarak 317 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,5818 lira, satışta 6,6082 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,4794 lira, satışta 6,5053 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,95'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,25'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0805, sterlin/dolar paritesi 1,1570, dolar/yen paritesi de 110,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 4,12 düşerek 25,97 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA