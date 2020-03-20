Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 600,40 puan artarak 85.795,79 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 600,40 puan artarak 85.795,79 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2.021,75 puan ve yüzde 2,37 değer kazancıyla 87.217,74 puandan başladı. Gün içinde en düşük 85.005,23 puanı, en yüksek 88.093,46 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 yükselişle 85.795,79 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,45 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 2,19, sanayi endeksi yüzde 2,20, hizmetler endeksi yüzde 1,32 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 177,41 puan ve yüzde 0,17 artışla 103.726,57 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 339'u prim yaptı, 50'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı Kredi Bankası ve Eczacıbaşı İlaç en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.491,24 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.491,24 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,07 artarak 314 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,4794 lira, satışta 6,5053 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,5108 lira, satışta 6,5369 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,83'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,12'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0741, sterlin/dolar paritesi 1,1875, dolar/yen paritesi de 111,03 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 27,15 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA