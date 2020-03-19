Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 381,22 puan azalarak 85.195,39 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 381,22 puan azalarak 85.195,39 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 636,33 puan ve yüzde 0,74 değer kaybıyla 84.940,28 puandan başladı. Gün içinde en düşük 84.071,97 puanı, en yüksek 86.879,00 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 düşüşle 85.195,39 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,41, teknoloji endeksi yüzde 2,07 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,10, hizmetler endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 584,94 puan ve yüzde 0,56 azalışla 103.549,16 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 160'ı prim yaptı, 229'u geriledi. Garanti Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası ve İş Finansal Kiralama en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.475,68 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.475,68 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,50 azalarak 307 bin 617 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,5108 lira, satışta 6,5369 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,4467 lira, satışta 6,4725 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,83'ten, bileşik getirisi de yüzde 12,18'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0767, sterlin/dolar paritesi 1,1736, dolar/yen paritesi de 109,77 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,16 yükselerek 26,35 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA