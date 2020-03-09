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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6.076,51 puan azalarak 103.524,02 puandan kapandı.

09.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:20
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6.076,51 puan azalarak 103.524,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 3.060,64 puan ve yüzde 2,79 değer kaybıyla 106.539,89 puandan başladı. Gün içinde en düşük 101.995,06 puanı, en yüksek 106.585,36 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,54 düşüşle 103.524,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 6,06, sanayi endeksi yüzde 5,83, teknoloji endeksi yüzde 7,16, hizmetler endeksi de yüzde 5,24 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6.758,20 puan ve yüzde 5,16 gerileyerek 124.138,67 puandan kapandı. İşlem gören 591 hisse senedinin 20'si prim yaptı, 401'İ geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Tüpraş ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.667,35 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.667,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artarak 329 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1055 lira, satışta 6,1299 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0778 lira, satışta 6,1022 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,17'den, bileşik getirisi de yüzde 11,48'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1433, sterlin/dolar paritesi 1,3139, dolar/yen paritesi de 102,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 19,50 düşüşle 36,75 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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