03.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:30

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.897,40 puan artarak 111.207,27 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 1.687,63 puan ve yüzde 1,57 değer kazanımıyla 108.997,50 puandan başladı. Gün içinde en düşük 108.881,41 puanı, en yüksek 111.207,27 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,63 yükselişle 111.207,27 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,77, sanayi endeksi yüzde 2,03, teknoloji endeksi yüzde 6,68, hizmetler endeksi de yüzde 3,24 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5.080,99 puan ve yüzde 3,98 yükselerek 132.651,99 puandan kapandı. İşlem gören 598 hisse senedinin 370'i prim yaptı, 39'u geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Odaş Elektrik ve Halkbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.618,90 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.618,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 azalarak 318 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1900 lira, satışta 6,2148 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,2148 lira, satışta 6,2397 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,82'den, bileşik getirisi de yüzde 12,17'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1174, sterlin/dolar paritesi 1,2823, dolar/yen paritesi de 107,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 52,97 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA