02.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:24

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.316,22 puan artarak 107.309,87 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 2.385,63 puan ve yüzde 2,25 değer kazanımıyla 108.379,28 puandan başladı. Gün içinde en düşük 106.425,26 puanı, en yüksek 109.405,34 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 yükselişle 107.309,87 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,32, sanayi endeksi yüzde 1,53, teknoloji endeksi yüzde 3,09, hizmetler endeksi de yüzde 0,28 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.267,24 puan ve yüzde 1,00 yükselerek 127.570,99 puandan kapandı. İşlem gören 601 hisse senedinin 376'sı prim yaptı, 36'sı geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Karsan Otomotiv, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.600,16 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.600,16 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 azalarak 322 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,2148 lira, satışta 6,2397 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,2216 lira, satışta 6,2465 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,81'den, bileşik getirisi de yüzde 12,16'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1135, sterlin/dolar paritesi 1,2774, dolar/yen paritesi de 107,54 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51,03 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA