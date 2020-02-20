20.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:26

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.554,05 puan azalarak 115.642,04 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 92,81 puan ve 0,08 değer kazanımıyla 119.288,90 puandan başladı. Gün içinde en düşük 114.920,86 puanı, en yüksek 119.350,34 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,98 düşüşle 115.642,04 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,25, sanayi endeksi yüzde 2,81, hizmetler endeksi yüzde 3,00, teknoloji endeksi yüzde 4,69 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.920,38 puan ve yüzde 2,75 gerileyerek 138.807,52 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 30'u prim yaptı, 383'ü geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.617,50 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.617,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artarak 316 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0781 lira, satışta 6,1025 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0539 lira, satışta 6,0781 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,02'den, bileşik getirisi de yüzde 11,33'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0819, sterlin/dolar paritesi 1,2872, dolar/yen paritesi de 112,09 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,61 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA