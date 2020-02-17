17.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:34

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 640,42 puan artarak 120.791,86 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, haftaya 830,51 puan ve 0,69 değer kazanımıyla 120.981,96 puandan başladı. Gün içinde en düşük 120.561,20 puanı, en yüksek 121.242,40 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 yükselişle 120.791,86 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,29, sanayi endeksi yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 1,12 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,46 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 800,99 puan ve yüzde 0,56 yükselerek 144.353,13 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 214'ü prim yaptı, 176'sı geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Odaş Elektrik, Petkim ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.581,66 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.581,66 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artarak 307 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0309 lira, satışta 6,0551 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0427 lira, satışta 6,0670 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,77'den, bileşik getirisi de yüzde 11,06'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0835, sterlin/dolar paritesi 1,3010, dolar/yen paritesi de 109,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,32 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA