05.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:22

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 184,60 puan artarak 122.320,77 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 280,48 puan ve 0,23 artışla 122.416,65 puandan başladı. Gün içinde en düşük 121.906,36 puanı, en yüksek 123.629,32 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 yükselişle 122.320,77 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,03, hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 39,57 puan ve yüzde 0,03 yükselerek 146.828,13 puandan kapandı. İşlem gören 530 hisse senedinin 175'i prim yaptı, 214'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Odaş Elektrik, İş Finansal Kiralama ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.553,85 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.553,85 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 düşüşle 299 bin 200 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9718 lira, satışta 5,9957 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9673 lira, satışta 5,9912 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,97'den, bileşik getirisi de yüzde 10,22'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1001, sterlin/dolar paritesi 1,2969, dolar/yen paritesi de 109,79 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,89 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA