31.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:46

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 329,02 puan artarak 114.424,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 318,08 puan ve 0,28 yükselişle 115.072,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 114.418,57 puanı, en yüksek 115.312,01 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 114.424,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,62, hizmetler endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,81, sanayi endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 299,52 puan ve yüzde 0,22 değer kaybıyla 138.830,09 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 169'u prim yaptı, 209'u geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, Halkbank ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.521,95 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.521,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 artışla 291 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9358 lira, satışta 5,9596 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9360 lira, satışta 5,9598 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,41'den, bileşik getirisi de yüzde 11,74'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1227, sterlin/dolar paritesi 1,3227 dolar/yen paritesi de 108,55 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,57 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA