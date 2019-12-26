26.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:28

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 323,80 puan artarak 113.653,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 184,95 puan ve 0,16 yükselişle 113.514,17 puandan başladı. Gün içinde en düşük 113.166,18 puanı, en yüksek 114.534,75 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 113.653,02 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,19, sanayi endeksi yüzde 0,36, teknoloji endeksi yüzde 0,68, hizmetler endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 403,30 puan ve yüzde 0,29 değer kazanımıyla 137.706,45 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 184'ü prim yaptı, 200'ü geriledi. İş Finansal Kiralama, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Şişecam ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.511,47 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.511,47 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 287 bin 250 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9261 lira, satışta 5,9498 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9251 lira, satışta 5,9489 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,44'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,77'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1096, sterlin/dolar paritesi 1,2991 dolar/yen paritesi de 109,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,62 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA