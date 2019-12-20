20.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:40

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 577,32 puan artarak 111.176,75 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 441,39 puan ve 0,40 yükselişle 111.040,82 puandan başladı. Gün içinde en düşük 110.858,91 puanı, en yüksek 111.636,33 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 111.176,75 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,46, sanayi endeksi yüzde 1,16 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,12, hizmetler endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 731,66 puan ve yüzde 0,54 değer kazanımıyla 135.160,38 puandan kapandı. İşlem gören 593 hisse senedinin 195'i prim yaptı, 182'si geriledi. Koza Anadolu Metal Madencilik, Türk Hava Yolları, İpek Doğal Enerji Kaynak, Koza Altın İşletmeleri, ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.479,77 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.479,77 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 281 bin 80 liradan tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9074 lira, satışta 5,9311 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9210 lira, satışta 5,9448 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,58'den, bileşik getirisi de yüzde 11,92'den gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1083, sterlin/dolar paritesi 1,3057 dolar/yen paritesi de 109,38 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,04 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA