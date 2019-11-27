27.11.2019 18:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:22

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 138,96 puan azalışla 105.844,17 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 47,32 puan ve 0,04 değer kaybıyla 105.935,82 puandan başladı. Gün içinde en düşük 105.394,58 puanı, en yüksek 106.430,84 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybıyla 105.844,17 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 197,76 puan ve yüzde 0,15 azalarak 130.261,51 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 216'sı prim yaptı, 163'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Garanti Bankası, Afyon Çimento ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.455,73 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.455,73 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 270 bin 250 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7488 lira, satışta 5,7718 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7343 lira, satışta 5,7573 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,71'den, bileşik getirisi de yüzde 12,05'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1000, sterlin/dolar paritesi 1,2870, dolar/yen paritesi de 109,26 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,99 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA