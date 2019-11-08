08.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:34

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 391,14 puan azalışla 103.153,20 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 98,12 puan ve yüzde 0,09 azalarak 103.446,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 103.020,77 puanı, en yüksek 104.017,78 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kaybıyla 103.153,20 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,20, sanayi endeksi yüzde 0,32, hizmetler endeksi yüzde 0,53 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 510,77 puan ve yüzde 0,40 azalarak 127.613,33 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 165'i prim yaptı, 195'i geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN, ICBC Turkey Bank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.464,92 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.464,92 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,83 azalışla 269 bin 550 liradan tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7388 lira, satışta 5,7618 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7326 lira, satışta 5,7556 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,78'den, bileşik getirisi de yüzde 12,13'ten gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1021, sterlin/dolar paritesi 1,2814, dolar/yen paritesi de 109,17 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,33 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA