10.10.2019 18:16

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 868,35 puan azalışla 98.780,39 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 309,16 puan ve yüzde 0,31 artarak 99.957,90 puandan başladı. Gün içinde en düşük 97.510,69 puanı, en yüksek 100.259,52 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 değer kaybıyla 98.780,39 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,54, teknoloji endeksi yüzde 1,35, sanayi endeksi yüzde 0,87, hizmetler endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 995,73 puan ve yüzde 0,81 azalarak 122.627,89 puandan kapandı. İşlem gören 524 hisse senedinin 114'ü prim yaptı, 280'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.493,11 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.493,11 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 283 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8663 lira, satışta 5,8898 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8235 lira, satışta 5,8468 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,17'den, bileşik getirisi de yüzde 14,68'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1005, sterlin/dolar paritesi 1,2280, dolar/yen paritesi de 107,94 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,04 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA