11.09.2019 18:18

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 709,24 puan artışla 101.922,15 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 348,80 puan ve yüzde 0,38 artarak 101.597,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 544,70 puan ve yüzde 0,54 yükselişle 101.757,60 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.352,81 puanı, en yüksek 102.187,91 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 değer kazanarak 101.922,15 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,01, sanayi endeksi yüzde 0,40, hizmetler endeksi yüzde 0,55, teknoloji endeksi yüzde 1,26 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 986,98 puan ve yüzde 0,78 artarak 126.851,84 puandan kapandı. İşlem gören 528 hisse senedinin 264'ü prim yaptı, 106'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.496,43 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.496,43 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 276 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7671 lira, satışta 5,7902 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7527 lira, satışta 5,7758 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,18'den, bileşik getirisi de yüzde 15,76'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0997, sterlin/dolar paritesi 1,2338, dolar/yen paritesi de 107,72 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,86 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA