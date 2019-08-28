28.08.2019 18:20

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 122,13 puan azalışla 95.908,35 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 462,71 puan ve yüzde 0,48 artarak 96.493,19 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 65,86 puan ve yüzde 0,07 yükselişle 96.096,33 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.291,50 puanı, en yüksek 96.596,66 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybederek 95.908,35 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,02, sanayi endeksi yüzde 0,47, teknoloji endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,45 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 356,14 puan ve yüzde 0,30 azalarak 119.106,04 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 197'si prim yaptı, 170'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, ASELSAN ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.537,10 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.537,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artarak 287 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7953 lira, satışta 5,8185 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8216 lira, satışta 5,8449 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,13'ten, bileşik getirisi de yüzde 16,78'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1080, sterlin/dolar paritesi 1,2226, dolar/yen paritesi de 105,88 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,18 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA