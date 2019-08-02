Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.220,81 puan azalışla 99.679,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 392,20 puan ve yüzde 0,38 azalarak 101.508,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.118,16 puan ve yüzde 1,10 düşüşle 100.782,09 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.626,79 puanı, en yüksek 101.706,91 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,18 değer kaybederek 99.679,44 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,90, teknoloji endeksi yüzde 3,03, sanayi endeksi yüzde 2,40, hizmetler endeksi yüzde 1,68 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.045,01 puan ve yüzde 2,38 azalarak 125.005,23 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 115'i prim yaptı, 256'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Aselsan, Halkbank ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.443,92 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.443,92 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalarak 258 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,5770 lira, satışta 5,5993 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,5776 lira, satışta 5,599 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,57'den, bileşik getirisi de yüzde 16,18'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1101, sterlin/dolar paritesi 1,2126, dolar/yen paritesi de 106,67 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,72 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA