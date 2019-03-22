Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.572,48 puan azalışla 99.835,31 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 245,71 puan ve yüzde 0,24 artarak 103.653,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.874,54 puan ve yüzde 1,81 azalarak 101.533,25 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.652,38 puanı, en yüksek 103.755,75 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,45 değer kaybederek 99.835,31 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,73, sanayi endeksi yüzde 2,76, teknoloji endeksi yüzde 2,64, hizmetler endeksi yüzde 1,77 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4.489,77 puan ve yüzde 3,46 azalarak 125.331,54 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 45'i prim yaptı, 346'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Akbank ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.310,56 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.310,56 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,85 artışla 235 bin 200 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,5235 lira, satışta 5,5456 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4354 lira, satışta 5,4572 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,67'den, bileşik getirisi de yüzde 18,45'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1276, sterlin/dolar paritesi 1,3188, dolar/yen paritesi de 109,97 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,65 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA