Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 871,76 puan artışla 103.304,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 458,58 puan ve yüzde 0,45 artarak 102.890,87 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 459,78 puan ve yüzde 0,45 artarak 102.892,07 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.643,54 puanı, en yüksek 103.380,35 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 değer kazanarak 103.304,05 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,34, sanayi endeksi yüzde 1,37, teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,69 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 974,14 puan ve yüzde 0,76 artarak 129.601,23 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 256'sı prim yaptı, 101'i geriledi. Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim ve Turkcell bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.302,87 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.302,87 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 229 bin 250 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4525 lira, satışta 5,4744 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4579 lira, satışta 5,4798 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,08'den, bileşik getirisi de yüzde 18,90'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1328, sterlin/dolar paritesi 1,3269, dolar/yen paritesi de 111,56 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,79 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA