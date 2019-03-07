Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.170,16 puan azalışla 102.282,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 400,75 puan ve yüzde 0,39 artarak 103.853,59 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 271,99 puan ve yüzde 0,26 artarak 103.724,84 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.263,98 puanı, en yüksek 104.194,20 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 değer kaybederek 102.282,68 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,23, teknoloji endeksi yüzde 3,40, hizmetler endeksi yüzde 0,24, sanayi endeksi de yüzde 1,36 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.375,39 puan ve yüzde 1,06 azalarak 127.952,82 puandan kapandı. İşlem gören 528 hisse senedinin 69'sı prim yaptı, 284'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Akbank ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.285,58 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.285,58 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artarak 225 bin 350 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4271 lira, satışta 5,4489 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3752 lira, satışta 5,3967 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,05'ten, bileşik getirisi de yüzde 18,86'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1236, sterlin/dolar paritesi 1,3100, dolar/yen paritesi de 111,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,73 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA