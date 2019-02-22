Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 691,67 puan artışla 103.185,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 345,72 puan ve yüzde 0,34 artarak 102.839,75 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 752,91 puan ve yüzde 0,73 artarak 103.246,94 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.612,01 puanı, en yüksek 103.468,10 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 değer kazanarak 103.185,70 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,51, sanayi endeksi yüzde 1,91, teknoloji endeksi yüzde 2,24 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,76 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 825,63 puan ve yüzde 0,64 artarak 129.511,94 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 253'ü prim yaptı, 120'si geriledi. Türk Hava Yolları, Vestel Elektronik, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.330,15 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.330,15 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 226 bin 870 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3131 lira, satışta 5,3343 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3103 lira, satışta 5,3316 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,95'ten, bileşik getirisi de yüzde 18,76'dan gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1341, sterlin/dolar paritesi 1,3033, dolar/yen paritesi de 110,64 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,50 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA