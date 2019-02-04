Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 682,13 puan azalışla 102.255,01 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, haftaya 141,35 puan ve yüzde 0,14 artarak 103.078,49 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 228,32 puan yüzde 0,22 azalarak 102.708,82 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.988,67 puanı, en yüksek 103.554,46 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 değer kaybederek 102.255,01 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,96, sanayi endeksi yüzde 1,06 ve mali endeks yüzde 0,50 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 909,45 puan ve yüzde 0,70 azalarak 128.596,57 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 192'si prim yaptı, 185'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Türk Telekom, ASELSAN ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.312,46 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.312,46 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artarak 220 bin 500 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2157 lira, satışta 5,2366 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,1908 lira, satışta 5,2116 lira olarak belirlemişti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1434, sterlin/dolar paritesi 1,3087, dolar/yen paritesi de 110,05 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,76 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA