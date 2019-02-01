Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.137,08 puan azalışla 102.937,14 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 13,19 puan ve yüzde 0,01 azalarak 104.061,03 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 4,09 puan azalarak 104.070,13 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.648,13 puanı, en yüksek 104.371,52 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 değer kaybederek 102.937,14 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,55, teknoloji endeksi yüzde 3,05, sanayi endeksi yüzde 1,24 ve mali endeks yüzde 1,13 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.688,36 puan ve yüzde 1,29 azalarak 129.506,02 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 124'ü prim yaptı, 252'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), ASELSAN ve Odaş Elektrik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.317,65 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.317,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,50 azalarak 220 bin 400 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,1908 lira, satışta 5,2116 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2073 lira, satışta 5,2281 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1457, sterlin/dolar paritesi 1,3076, dolar/yen paritesi de 109,44 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,80 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA