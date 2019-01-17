Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.405,87 puan artışla 96.817,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 88,27 puan ve yüzde 0,09 artarak 95.499,76 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 614,10 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 96.025,59 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.161,25 puanı, en yüksek 97.354,93 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 1,47 değer kazanarak 96.817,36 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,06, hizmetler endeksi yüzde 1,14 ve sanayi endeksi yüzde 0,91 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,43 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.876,13 puan ve yüzde 1,56 artarak 122.352,59 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 246'sı prim yaptı, 121'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, VakıfBank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.290,95 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.290,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 0,13 azalışla 223 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3525 lira, satışta 5,3740 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3999 lira, satışta 5,4216 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,54'ten, bileşik getirisi de yüzde 18,31'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1388, sterlin/dolar paritesi 1,2906, dolar/yen paritesi de 108,93 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,47 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA