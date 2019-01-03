Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.465,99 puan azalışla 87.399,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 489,15 puan ve yüzde 0,55 azalarak 88.375,86 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 133,34 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 88.998,35 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 87.399,02 puanı, en yüksek 89.544,58 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 1,65 değer kaybederek gördüğü en düşük seviyeden günü tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,66, teknoloji endeksi yüzde 3,63, hizmetler endeksi yüzde 0,72 ve sanayi endeksi de yüzde 0,85 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.645,64 puan ve yüzde 1,48 azalarak 109.484,98 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 73'ü prim yaptı, 322'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.290,21 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.290,21 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 2,16 artışla 226 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4550 lira, satışta 5,4768 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3279 lira, satışta 5,3492 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,93'ten, bileşik getirisi de yüzde 19,82'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1394, sterlin/dolar paritesi 1,2590, dolar/yen paritesi de 107,29 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,58 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA