Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 697,32 puan azalışla 90.829,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 546,88 puan ve yüzde 0,60 azalarak 90.980,02 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 793,87 puan ve yüzde 0,87 değer kaybederek 90.733,03 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.469,86 puanı, en yüksek 91.206,48 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kaybederek 90.829,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,61, teknoloji endeksi yüzde 1,71, hizmetler endeksi yüzde 0,81 ve sanayi endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,81 azalışla 113.699,18 puandan kapandı. İşlem gören 538 hisse senedinin 100'ü prim yaptı, 281'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazanarak 215 bin 500 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2997 lira, satışta 5,3209 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2889 lira, satışta 5,3101 lira olarak belirlemişti.

Kaynak: AA