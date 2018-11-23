Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 374,47 puan artışla 93.003,27 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 47,23 puan ve yüzde 0,05 azalarak 92.581,57 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 252,87 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 92.881,67 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.028,74 puanı, en yüksek 93.003,27 puanı gören endeks, günü yüzde 0,40 değer kazanarak 93.003,27 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,43, teknoloji endeksi yüzde 0,03 ve hizmetler endeksi yüzde 1,03 değer kazandı, sanayi endeksi ise günü yatay tamamladı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 544,65 puan ve yüzde 0,47 artarak 116.632,08 puandan kapandı. İşlem gören 530 hisse senedinin 190'ı prim yaptı, 152'si geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, İpek Doğal Enerji, Garanti Bankası ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.223,55 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.223,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yatay seyrederek 209 bin lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2734 lira, satışta 5,2945 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2992 lira, satışta 5,3204 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1348, sterlin/dolar paritesi 1,2831 dolar/yen paritesi de 112,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,13 dolardan işlem görüyor.