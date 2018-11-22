Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 79,15 puan azalışla 92.628,80 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 35,38 puan ve yüzde 0,04 artarak 92.743,34 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 232,85 puan ve yüzde 0,25 değer kaybederek 92.475,10 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.883,27 puanı, en yüksek 92.940,04 puanı gören endeks, günü yüzde 0,09 değer kaybederek 92.628,80 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,19, sanayi endeksi yüzde 0,16 ve teknoloji endeksi yüzde 1,06 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,57 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 108,09 puan ve yüzde 0,09 azalarak 116.087,43 puandan kapandı. İşlem gören 530 hisse senedinin 198'i prim yaptı, 169'u geriledi. Türk Hava Yolları, İpek Doğal Enerji, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.227,19 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.227,19 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,81 değer kaybederek 209 bin lira oldu.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,88'den, bileşik getirisi de yüzde 20,87'den gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2992 lira, satışta 5,3204 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3460 lira, satışta 5,3674 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1401, sterlin/dolar paritesi 1,2865, dolar/yen paritesi de 112,97 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,32 dolardan işlem görüyor.