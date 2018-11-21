Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.021,60 puan artışla 92.707,95 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 335,15 puan ve yüzde 0,37 artarak 92.021,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 617,10 puan ve yüzde 0,67 değer kazanarak 92.303,46 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.559,38 puanı, en yüksek 92.707,95 puanı gören endeks, günü yüzde 1,11 değer kazanarak 92.707,95 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 1,07, hizmetler endeksi yüzde 1,70 ve teknoloji endeksi de yüzde 1,73 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.337,77 puan ve yüzde 1,16 artarak 116.195,52 puandan kapandı. İşlem gören 530 hisse senedinin 216'sı prim yaptı, 149'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, İpek Doğal Enerji, Koza Anadolu Metal ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.226,68 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.226,68 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kazanarak 210 bin 700 lira oldu.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,92'den, bileşik getirisi de yüzde 20,91'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3460 lira, satışta 5,3674 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3235 lira, satışta 5,3448 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1405, sterlin/dolar paritesi 1,2805, dolar/yen paritesi de 113,01 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,20 dolardan işlem görüyor.