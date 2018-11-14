Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 578,60 puan artışla 93.287,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 178 puan ve yüzde 0,19 azalarak 92.530,56 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 253,23 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 92.961,78 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.945,76 puanı, en yüksek 93.691,34 puanı gören endeks, günü yüzde 0,62 değer kazanarak 93.287,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,77, sanayi endeksi yüzde 0,11, teknoloji endeksi yüzde 0,18 ve hizmetler endeksi yüzde 1,19 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 974,91 puan ve yüzde 0,84 artarak 117.204,76 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 174'ü prim yaptı, 194'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.201,94 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.201,94 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,33 değer kaybederek 211 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,20'den, bileşik getirisi de yüzde 20,12'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4587 lira, satışta 5,4806 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4731 lira, satışta 5,4951 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1322, sterlin/dolar paritesi 1,2975, dolar/yen paritesi de 113,87 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,18 dolardan işlem görüyor.