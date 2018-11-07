Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 765,62 puan artışla 95.493,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 79,65 puan ve yüzde 0,08 azalarak 94.648,02 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 999,18 puan ve yüzde 1,05 değer kazanarak 95.726,85 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.262,05 puanı, en yüksek 96.046,74 puanı gören endeks, günü yüzde 0,81 değer kazanarak 95.493,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,13, hizmetler endeksi yüzde 0,94, teknoloji endeksi yüzde 2,11 ve sanayi endeksi de yüzde 0,29 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.036,86 puan ve yüzde 0,87 artarak 119.639,99 puandan kapandı. İşlem gören 526 hisse senedinin 242'si prim yaptı, 126'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türk Telekom ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.229,66 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.229,66 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,56 değer kaybederek 212 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,24'ten, bileşik getirisi de yüzde 21,27'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3538 lira, satışta 5,3752 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3381 lira, satışta 5,3595 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1481, sterlin/dolar paritesi 1,3146, dolar/yen paritesi de 113,24 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,57 dolardan işlem görüyor.