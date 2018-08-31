Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 557,31 puan azalışla 92.723,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 169,41 puan ve yüzde 0,18 artarak 93.450,11 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 619,90 puan ve yüzde 0,66 değer kaybederek 92.660,81 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.132,88 puanı, en yüksek 93.658,24 puanı gören endeks, günü yüzde 0,60 azalışla 92.723,40 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 1,11, teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,25 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 990,71 puan ve yüzde 0,86 azalarak 114.410,36 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 164'ü prim yaptı, 217'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, İş Bankası (C), Petkim ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.202,63 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.202,63 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,62 yükselişle 254 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,5452 lira, satışta 6,5714 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,4018 lira, satışta 6,4274 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,13'den, bileşik getirisi de yüzde 24,47'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1624, sterlin/dolar paritesi 1,2987, dolar/yen paritesi de 110,84 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,87 dolardan işlem görüyor.