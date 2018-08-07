Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.987,06 puan artışla 96.161,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 411,26 puan ve yüzde 0,44 artarak 94.585,23 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 665,38 puan ve yüzde 0,71 değer kazanarak 94.839,35 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.369,28 puanı, en yüksek 96.420,63 puanı gören endeks, günü yüzde 2,11 artışla 96.161,04 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,91, sanayi endeksi yüzde 1,24, hizmetler endeksi yüzde 1,60 ve teknoloji endeksi de yüzde 1,08 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.758,69 puan ve yüzde 2,38 artarak 118.689,57 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 237'si prim yaptı, 126'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.211,93 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.211,93 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 2,82 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 206 bin 300 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2597 lira, satışta 5,2808 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,1428 lira, satışta 5,1634 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,06'dan, bileşik getirisi de yüzde 22,17'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1596, sterlin/dolar paritesi 1,2954, dolar/yen paritesi de 111,19 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,38 dolardan işlem görüyor.