Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 78,58 puan artışla 99.249,80 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 93,16 puan ve yüzde 0,09 artarak 99.264,37 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 741,19 puan ve yüzde 0,75 değer kazanarak 99: 912,41 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.937,91 puanı, en yüksek 100.510,33 puanı gören endeks, günü yüzde 0,08 artışla 99.249,80 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,44, teknoloji endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 137,81 puan ve yüzde 0,11 azalarak 121.649,14 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 205'i prim yaptı, 148'i geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Sasa Polyester ve İpek Doğal Enerji bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.293,65 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.293,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre değişim göstermezken altının kilogramı kapanışta 190 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,6251 lira, satışta 4,6437 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,5890 lira, satışta 4,6074 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,08'den, bileşik getirisi de yüzde 17,81'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 126 milyon 480 bin 796,11 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 452 milyon 789 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 15,62 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1695, sterlin/dolar paritesi 1,3326, dolar/yen paritesi de 109,69 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 75,42 dolardan işlem görüyor.