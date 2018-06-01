Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.481,06 puan azalışla 99.171,21 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi güne 54,49 puan ve yüzde 0,05 artarak 100.706,76 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.401,78 puan ve yüzde 1,39 değer kaybederek 99.250,49 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.990,64 puanı, en yüksek 100.792,52 puanı gören endeks, günü yüzde 1,47 azalışla 99.171,51 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,12, sanayi endeksi yüzde 0,65, hizmetler endeksi yüzde 1,44, teknoloji endeksi de yüzde 0,31 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.861,61 puan ve yüzde 1,51 azalarak 121.786,95 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 97'si prim yaptı, 290'ı geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D) Türk Hava Yolları, Akbank, İpek Doğal Enerji bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.297,20 dolar



Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.297,20 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 193 bin 600 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,5890 lira, satışta 4,6074 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,4777 lira, satışta 4,4956 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,80'den, bileşik getirisi de yüzde 17,51'den gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 706 milyon 632 bin 87,60 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 348 milyon 720 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 15,48 olarak gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1670, sterlin/dolar paritesi 1,3348, dolar/yen paritesi de 109,48 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,54 dolardan işlem görüyor.