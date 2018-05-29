Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.411,87 puan azalışla 105.113,38 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 595,00 puan ve yüzde 0,56 azalarak 105.930,26 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.470,16 puan ve yüzde 1,38 değer kaybederek 105.055,09 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 104.286,93 puanı, en yüksek 105.930,26 puanı gören endeks, günü yüzde 1,33 azalışla 105.113,38 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,51, sanayi endeksi yüzde 1,24, hizmetler endeksi yüzde 1,07, teknoloji endeksi de yüzde 0,58 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.968,54 puan ve yüzde 1,49 azalarak 129.732,42 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 109'u prim yaptı, 253'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Halkbank ve İpek Doğal Enerji bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.302,67 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.302,67 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde değer 0,31 kaybederken altının kilogramı kapanışta 192 bin 300 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,5930 lira, satışta 4,6114 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,5934 lira, satışta 4,6118 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,33'ten, bileşik getirisi de yüzde 17.00'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 645 milyon 660 bin 955,15 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 42 milyon 674 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 15,19 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1557, sterlin/dolar paritesi 1,3268, dolar/yen paritesi de 108,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 75,49 dolardan işlem görüyor.