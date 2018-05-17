Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 288,54 puan azalışla 101.869,35 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 453,17 puan ve yüzde 0,44 artarak 102.611,06 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 330,86 puan ve yüzde 0,32 değer kazanarak 102.488,75 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.561,10 puanı, en yüksek 102.713,90 puanı gören endeks, günü yüzde 0,28 azalışla 101.869,35 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,54, sanayi endeksi yüzde 0,09, hizmetler endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 1,32 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 387,23 puan ve yüzde 0,31 azalarak 125.479,32 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 147'si prim yaptı, 216'sı geriledi. Halkbank, Koza Altın, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve Koza Anadolu Metal bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.288,95 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.288,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 184 bin 400 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,4371 lira, satışta 4,4549 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,4550 lira, satışta 4,4729 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,08'den, bileşik getirisi de yüzde 16,73'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 168 milyon 230 bin 951,19 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 712 milyon 658 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,47 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1795, sterlin/dolar paritesi 1,3503, dolar/yen paritesi de 110,81 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 80,13 dolardan işlem görüyor.