Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 617,50 puan artışla 102.157,88 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 71,59 puan ve yüzde 0,07 artarak 101.611,97 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 698,52 puan ve yüzde 0,69 değer kaybederek 100.841,86 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.654,84 puanı, en yüksek 102.794,66 puanı gören endeks, günü yüzde 0,61 artışla 102.157,88 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,03, sanayi endeksi yüzde 1,20, hizmetler endeksi yüzde 0,71, teknoloji endeksi de yüzde 0,43 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 970,46 puan ve yüzde 0,78 artarak 125.866,56 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 154'ü prim yaptı, 202'si geriledi. Garanti Bankası, Petkim, Türk Hava Yolları, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.288,74 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.288,74 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,88 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 183 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,4550 lira, satışta 4,4729 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,3914 lira, satışta 4,4090 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,12'den, bileşik getirisi de yüzde 16,77'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 688 milyon 512 bin 546,88 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 306 milyon 307 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,48 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1782, sterlin/dolar paritesi 1,3487, dolar/yen paritesi de 110,29 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,14 dolardan işlem görüyor.