Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.830,03 puan azalışla 101.540,39 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 1.105,53 puan ve yüzde 1,07 azalarak 102.264,89 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.157,46 puan ve yüzde 1,12 değer kaybederek 102.212,96 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.221,14 puanı, en yüksek 103.026,71 puanı gören endeks, günü yüzde 1,77 azalışla 101.540,39 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,29, sanayi endeksi yüzde 1,11, hizmetler endeksi yüzde 1,41, teknoloji endeksi de yüzde 1,05 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.217,29 puan ve yüzde 1,74 azalarak 124.896,10 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 88'i prim yaptı, 303'ü geriledi. Garanti Bankası, Halkbank, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.294,02 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.294,02 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,63 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 185 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,3914 lira, satışta 4,4090 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,3170 lira, satışta 4,3343 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,82'den, bileşik getirisi de yüzde 16,45'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 964 milyon 912 bin 479,01 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 208 milyon 769 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,43 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1854, sterlin/dolar paritesi 1,3489, dolar/yen paritesi de 110,31 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,82 dolardan işlem görüyor.