Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.517,94 puan artışla 103.370,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 114,28 puan ve yüzde 0,11 azalarak 101.738,20 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 963,13 puan ve yüzde 0,95 değer kazanarak 102.815,61 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.564,56 puanı, en yüksek 103.762,98 puanı gören endeks, günü yüzde 1,49 artışla 103.370,42 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,45, sanayi endeksi yüzde 1,76, hizmetler endeksi yüzde 0,91, teknoloji endeksi de yüzde 1,22 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.052,09 puan ve yüzde 1,64 artarak 127.113,39 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 256'sı prim yaptı, 106'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Sasa Polyester, Garanti Bankası ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.319,17 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.319,17 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 182 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,3170 lira, satışta 4,3343 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,2542 lira, satışta 4,2712 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,50'den, bileşik getirisi de yüzde 16,10'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 95 milyon 189 bin 569,64 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 888 milyon 127 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,39 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1963, sterlin/dolar paritesi 1,3587, dolar/yen paritesi de 109,63 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,92 dolardan işlem görüyor.