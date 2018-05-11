Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 528,21 puan azalışla 101.852,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 87,28 puan ve yüzde 0,09 artarak 102.467,96 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 227,70 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 102.608,38 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.232,97 puanı, en yüksek 102.877,36 puanı gören endeks, günü yüzde 0,52 azalışla 101.852,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,75, hizmetler endeksi yüzde 0,29 ve teknoloji endeksi yüzde 0,62 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 824,80 puan ve yüzde 0,66 azalışla 125.061,30 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 142'si prim yaptı, 237'si geriledi. Kardemir (D), Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.320,96 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.320,96 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 181 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,2542 lira, satışta 4,2712 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,2636 lira, satışta 4,2807 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,33'ten, bileşik getirisi de yüzde 15,92'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 917 milyon 160 bin 620,70 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 792 milyon 33 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,45 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1936, sterlin/dolar paritesi 1,3541, dolar/yen paritesi de 109,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,33 dolardan işlem görüyor.